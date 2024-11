«Giusina in cucina nasce con lo sfincione»: la giornalista-cuoca fra le star del festival di Bagheria

«Certo che da voi in Sicilia si mangia bene»! Il biglietto da visita dei Cugini di Campagna è un buon viatico per lo Sfincione Fest 2024, in programma a Bagheria nel fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 novembre. La band romana, sulla scena da oltre 50 anni, sarà l'attrazione, assieme ai Sugarfree, della settima edizione della rassegna organizzata dall’Associazione La Piana d’Oro con il contributo dell’Assessorato dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.

Una delle attrazioni sarà l’innovativo evento chiamato Sfincione Taste, attività realizzata esclusivamente per le giornate di sabato e domenica con il contributo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con partner la Sagrim, che ha fornito le attrezzature e i materiali per la cucina, sarà allestito, oltre a quello dei concerti, un secondo palco in piazza Garibaldi, nel quale si alterneranno tra forni e fornelli, i pizzaioli pluripremiati Gioacchino Gargano (Saccharum), Pierangelo Chifari (Archestrato di Gela), Daniele Vaccarella (Ammodo) e Rosalba Lo Iacono (Fuddie in cucina) e Dario Genova (Ozio Gastronomico), lo chef stellato Tony Lo Coco (I pupi), lo chef Seby Sorbello (Sabir) e lo chef già concorrente di Masterchef Italia 9 Luciano Di Marco (Addakuosa), nonché le star del food-system Andy Luotto (dalla tv con Renzo Arbore alla gastronomia di qualità in cinquant’anni di carriera) e Giusina in cucina (la giornalista Giusi Battaglia, che ha scalato le vette della popolarità in tempo di Covid con le sue ricette della tradizione).

«Bisognerebbe organizzare molte più manifestazioni di questo genere – commenta l’attore-cuoco – perché l’Italia che conta è questa. Lanciarsi nella tradizione è la cosa più bella. Io a Bagheria mi cimenterò in una preparazione con gli "avanzi" dello sfincione: sarà un piatto povero ma ricco». «Sono sincera – svela la cuoca, giornalista e conduttrice tv -: lo sfincione è stato il mio trampolino di lancio da quando ho iniziato l’avventura di Giusina in cucina. Dalla prima volta che l’ho fatto in tv nelle diverse varianti, ho contagiato tutti gli appassionati di lievitati di Italia. Penso a Mario di Udine che mi scrisse un messaggio dicendomi che la sua vita non aveva avuto senso fino ad allora, perché non aveva mai preparato lo sfincione. Era per lui la scoperta culinaria più importante della sua vita. Non c’è cena con gli amici in cui io non lo prepari. Lo amo e confesso che ho una predilezione per quello bagherese».

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, con un gran cerimoniere a fare da intrattenitore, il comico Sasà Salvaggio: «Chiamatemi pure assaggiatore ufficiale – scherza il presentatore della manifestazione – dato che anche in America ho sempre questo ruolo di tester, assaggio per fare mangiare gli altri. Con lo sfincione poi vado a nozze. Bianco o rosso, mi piace sempre e a Bagheria avremo tante proposte diverse. Lo sfincione come l’arancina, insomma, in tutte le maniere e in tutte le salse». Ad affiancare Sasà nella conduzione degli eventi - nello Sfincione Taste di fronte alla celebre Villa Palagonia - saranno due primedonne come Marianna Bonanno e Nadia La Malfa, volti noti del giornalismo e della tv. Media partner le testate del gruppo Giornale di Sicilia: oltre aul quotidiano Gds.it, Tgs e Rgs.

Per agevolare parcheggi e movimenti, l’amministrazione comunale di Bagheria ha fornito alcune indicazioni utili su come raggiungere il centro storico dove si svolgerà l'evento e dove parcheggiare.

In auto: Per chi arriva in auto, si consiglia di non raggiungere il centro abitato e parcheggiare le auto nelle strade sottoindicate.

In autobus: Diverse linee di autobus collegano Bagheria con Palermo e i comuni limitrofi. Per informazioni sugli orari e le fermate, consultare la compagnia di trasporto pubblico AST

In treno: La stazione ferroviaria di Bagheria è ben collegata con le principali città siciliane. Dalla stazione, è possibile raggiungere il centro storico a piedi. camminando per poco più di un km e mezzo.

Considerando l’elevato numero di visitatori attesi, si invitano tutti a utilizzare i parcheggi indicati di seguito per evitare congestionamenti nel centro storico:

Camper: Piazza Doglio è già riservata ad un'associazione di camperisti già prenotati, altri eventuali camper potranno posteggiare nlell'area di parcheggio di fronte alla Stazione di Bagheria.

Pullman turistici: Dopo aver lasciato i passeggeri in via Papa Giovanni XXIII Zona Caravella di fronte lo Stadio comunale per raggiungere a circa 150 m. i luoghi della manifestaizone, i pullman potranno poi parcheggiare nelle aree di via Catullo e via Maresciallo Antonino Aiello ex via Parisi di fronte centro commerciale The Bagh.

Auto: Si consiglia di parcheggiare in via Mattarella dove sono previste due aree parcheggio e nella suddetta via, piazzale di fronte alla scuola E.Loi dove è allestita un'area parcheggio, via Falcone Morvillo, piazza Stazione e l'area di posteggio della Stazione, via Paolo Borsellino e via Basile ed infine nel piazzale e via Santa Marina.

Come raggiungere l’area dello Sfincione Fest:

Dalle aree di parcheggio indicate, è possibile raggiungere comodamente l’area dello Sfincione Fest, situata in corso Umberto I, con una piacevole passeggiata di circa un chilometro e mezzo.