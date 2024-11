Alla pizzeria Ammodo di Palermo i Tre Spicchi del Gambero Rosso

La pizzeria Ammodo di Palermo ha ottenuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Daniele Vaccarella, patron-pizzaiolo di Ammodo, consolida così la sua posizione nell’olimpo del mondo della pizza.

Un risultato prestigioso e ambito per il progetto Ammodo, risultato subito vincente, grazie alla maestria di Daniele Vaccarella, precursore della buona pizza a Palermo dal momento che già dal 2012 ha iniziato ad inserire i grani antichi e il culto del lievito madre nell’impasto delle pizze. Elementi oggi diffusi in larga scala ma che all’epoca erano una novità. I Tre Spicchi del Gambero Rosso si uniscono alla presenza nella sezione Pizzeria Eccellente per la guida 50 Top Pizza. Ammodo è gestita da Daniele Vaccarella con la moglie Maria Luisa Di Marco.

«Siamo doppiamente soddisfatti – afferma Vaccarella – perché in soli due anni siamo riusciti ad ottenere questo risultato prestigioso facendo le cose… Ammodo, proprio come indica il nome che abbiamo voluto dare alla nostra pizzeria. Aspiravamo tanto a questo riconoscimento affinando tutti gli aspetti, non solo gli impasti e la qualità degli ingredienti, ma anche il servizio in sala e lo staff. Questo per noi è il punto di partenza e condividiamo questo premio con i nostri collaboratori che si impegnano ogni giorni per farci ottenere i migliori risultati».