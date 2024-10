Palermo, dal Wine Sicily la svolta: il portale dell'enoturismo

La sesta edizione di Wine Sicily è quella dei record: sessanta cantine siciliane, 600 etichette in degustazione, partecipazione di 2 associazioni del mondo del vino - Generazione Next e Le donne del vino Sicilia -, più di 2.500 visitatori solo il primo giorno, primo evento in Sicilia ad avere questi numeri come ospitalità winelovers, seconda manifestazione in Italia dopo il Vinitaly ad avere il patrocinio del ministero del Made in Italy. Wine Sicily, la manifestazione interamente dedicata al vino siciliano, è tornata a Palermo più frizzante che mai nei viali alberati dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi.

Un servizio completo di Giovanna Cirino sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi