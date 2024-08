Gli show cooking di cinque chef stellati e le masterclass sui vini al Festival di Sclafani Bagni

Siete mai stati a Sclafani Bagni? Questa è l'occasione buona per scoprire il piccolo borgo sulle Madonie, in provincia di Palermo, dove tra le vie e le scalinate del centro storico il tempo sembra si sia fermato. Per due giorni, 31 agosto e primo settembre, è in programma il Wine & Food Festival, un evento enogastronomico d'eccellenza, con show cooking e masterclass sul vino. Presenti cinque chef stellati come Nino Ferreri, (Ristorante Limu di Bagheria), Vincenzo Candiano (Locanda Don Serafino, Ragusa), Carmelo Trentacosti, (Mec di Palermo), Tony Lo Coco (I Pupi di Bagheria) e Giuseppe Costantino (Terrazza Costantino di Sclafani Bagni). Per le masterclass sul vino saranno presenti la Tasca D’Almerita e i suoi cru alla Tenuta Regaleali, l'enologo Tonino Guzzo sul tema Il cataratto e le sue espressioni, la Tenuta Ficuzza con i bianchi di montagna della Cantina Cusumano, e Benedetto Alessandro, che parlerà di Etna, terroir inimitabile.