Fiasconaro a New York con il Toro di Wall Street di cioccolato: l'omaggio allo scultore Arturo Di Modica

Una riproduzione in formato ridotto del famoso Toro di Wall Stret, realizzata interamente con il cioccolato siciliano. Questa la sorpresa dei maestri pasticcieri Fiasconaro al padiglione Italia del Summer Fancy Food di New York, la fiera di riferimento per il settore alimentare del Nord America, che si è rivelata un successo. Una creazione dedicata al noto scultore siciliano, Arturo Di Modica e un omaggio alla città stessa, per la quale il «Charging Bull» rappresenta un importante simbolo di forza e ripartenza, ma soprattutto, una vera consacrazione per l’azienda di Castelbuono, in provincia di Palermo, che si è riconfermata ambasciatrice della pasticceria italiana di alta gamma nel mondo.

«Questo progetto rappresenta il coronamento di una folle idea nata dalla mia amicizia con il Maestro Di Modica, col quale avevamo deciso di celebrare il trentesimo anniversario della scultura di fama internazionale proprio con una rivisitazione in cioccolato», spiega Nicola Fiasconaro. «Quest’opera rende omaggio ad un genio indiscusso, ma soprattutto, ad un grande imperatore della Sicilia che è riuscito a creare un ponte simbolico fra Italia e Stati Uniti. Oggi la nostra ambizione è proprio quella di trasformare questo ponte in un reale catalizzatore di business per far decollare il nostro Made in Italy agroalimentare anche oltre oceano».