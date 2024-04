Il carciofo protagonista a Cerda per la Sagra e il Cynara festival

Presentati stamattina (19 aprile) a Palermo il Cynara Festival e la 42esima edizione della Sagra del Carciofo di Cerda che, quest’anno si svolge dal 20 al 28 aprile con un denso programma di iniziative. Il sindaco di Cerda e parlamentare regionale Salvatore Geraci ha aperto i lavori sottolineando «il profondo legame della comunità a questo appuntamento, nato nel 1982, e che da sempre coinvolge tutte le famiglie cerdesi. Un patrimonio di sentimenti e di entusiasmo vissuti con autentica partecipazione popolare che ha trasformato la nostra città in una piccola ma importante capitale del Carciofo e della gastronomia, richiamando ogni anno migliaia e migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni».

Tante le novità introdotte che, giorno dopo giorno, si condensano in esperienze del Gusto, ricette e cooking show per esaltare il carciofo e la cultivar identitaria: lo spinoso cerdese. Il presidente Mario di Lorenzo ha parlato a nome delle sette cantine della Doc Monreale, schierate per il Cynara Festival, pronte ad abbinare i loro vini a piatti e proposte culinarie che possano infrangere il luogo comune del difficile rapporto tra vino e carciofo. «L’abbiamo vissuto a tavola con il Vinitaly questo insolito connubio e la sfida sembra essere vinta. Partecipiamo con grande voglia perché i territori di eccellenza e di identità dell’agricoltura siciliana devono convergere e fare squadra, lavorare insieme, proporsi insieme».