Pasticceria, Cappello risponde a Iginio Massari: «Proteggiamo la cassata siciliana con il riconoscimento di qualità STG»

Le radici storiche della cassata affondano nel IX-XI secolo, periodo di dominazione araba in Sicilia. L'incontro tra la ricotta siciliana e gli ingredienti introdotti dagli arabi, come canna da zucchero, agrumi e mandorle, diede vita a questo dolce regale. Nel corso dei secoli la cassata si è evoluta, arricchendosi di nuovi sapori e forme. La pasta frolla iniziale venne sostituita dalla pasta reale di Martorana, mentre l'arte cioccolatiera e il pan di Spagna di origine spagnola completarono il suo profilo barocco.

Dalla fiera Expocook di Palermo, nel corso di un cooking show nello spazio dell'azienda Rattenuti, il pastry chef Giovanni Cappello, figlio del maestro Salvatore Cappello della rinomata pasticceria palermitana a conduzione familiare, ha lanciato un accorato appello per unire le forze per ottenere il riconoscimento di Specialità Tipica Garantita (STG) per la cassata, un dolce storico che rappresenta la tradizione e la cultura siciliana. «L'STG - ha detto Giovanni Cappello - rappresenterebbe una tutela fondamentale per la qualità e l'autenticità della cassata, proteggerebbe la ricetta originale e i metodi di produzione tradizionali, valorizzando un prodotto di eccellenza che può trainare l'economia siciliana».

La tradizione pasquale della cassata è ben radicata in Sicilia. Un antico proverbio recita: «Tintu è cu un mancia a cassata a matina ri Pasqua». Un detto che sottolinea l'importanza di questo dolce durante le festività. La forma e la decorazione della cassata, con la sua caratteristica zuccata, si devono al pasticcere palermitano Salvatore Gulì, che nel 1873, in occasione di una manifestazione a Vienna, presentò una cassata che divenne un simbolo di eleganza e raffinatezza.

«Oggi - prosegue Cappello - la Sicilia si prepara a diventare "Regione Europea della Gastronomia 2025", ecco che l'ottenimento del riconoscimento STG per la cassata assumerebbe così un valore ancora più importante, inserendosi in un progetto di valorizzazione dell'identità siciliana attraverso l'enogastronomia».

La richiesta di STG per la cassata, secondo il pastry chef palermitano, «rappresenta un passo fondamentale per tutelare e valorizzare un tesoro prezioso che fa parte della storia e dell'anima della Sicilia. Unire le forze per difendere la cassata significa difendere la cultura e l'identità siciliana. Un impegno comune per promuovere questo dolce simbolo nel mondo, facendolo conoscere e apprezzare per la sua storia, la sua unicità e il suo valore inestimabile».