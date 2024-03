Palermo, torna Expocook alla fiera del Mediterraneo: tra i protagonisti ci sarà Iginio Massari

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione Iginio Massari, il più grande maestro pasticcere italiano al mondo, Pino Scaringella, tra i più rinomati e qualificati esponenti del settore gelateria, Francesco Martucci, il miglior pizzaiolo al mondo, Don Antonio Starita, vicepresidente dell’Apn (Associazione pizzaioli napoletani), Errico Porzio, pizzaiolo discendente da un’antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani. I cancelli della Fiera saranno aperti da lunedì 11 a giovedì 14 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 18: nei padiglioni 16 e 20 materie prime, attrezzature professionali, arredo indoor e outdoor, complements e tavola, hotellerie, food and beverage, bakery, pizza e pasta, gelato e pasticceria, software e gestionali di cassa, packaging e abbigliamento da lavoro, stupiranno palermitani e visitatori, che potranno assistere anche al Campionato del Mondo di Pizza - Expocook Pizza World Competition -, coordinato da Enrico Bianchini e con la presenza in giuria di maestri pizzaioli del calibro di Francesco Martucci, Antonio Starita ed Errico Porzio, che saranno anche protagonisti dei cooking show sul palco principale. «Stiamo ridando fiducia alle aziende che tornano ad investire qui a Palermo e in Sicilia - spiega Fabio Sciortino, organizzatore della kermesse - come ogni anno siamo il punto di riferimento di tutto il settore: quest’anno siamo riusciti a portare davvero tanti chef, tanti amici, la federazione italiana cuochi sarà al gran completo e invito i palermitani a venire a veder quello che stiamo facendo».

E la ricaduta economica sulla città è evidente: «Abbiamo 5 hotel sold out in città - continua Sciortino - dove pizzaioli, aziende da tutto il mondo e i loro rappresentati alloggiano. Il mondo delle fiere non è fine a sé stesso, ma muovono l'economia della città. Ci sono oltre dieci mila persone interessate a vario titolo a quieto evento». Tra i grandi nomi anche Fiasconaro: «La nostra presenza - spiega Nicola Fiasconaro - è per aiutare gli organizzatori e tutto il sistema Sicilia a fare rete e quale migliore occasione della Expocook nell’antica Fiera del Mediterraneo. I padiglioni saranno pieni delle più prestigiose aziende italiane della ristorazione: ecco, la Fiera deve tornare protagonista, così come lo devono essere le piccole e medie realtà italiane che vogliono tornare ad investire in Sicilia».

E proprio della Fiera ha parlato Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività produttive: «Siamo orgogliosi che una manifestazione di questo tipo si svolga nei padiglioni della Fiera - ha detto - si tratta di una manifestazione importante, che crea grande indotto per la città. Adesso aspettiamo la fiera campionaria, poi ci sarà una stop di circa sei mesi per un piccolo restyling di una parte del polo fieristico e poi ad ottobre si riprende con una convention internazionale sulla sanità e così fino alla fine dell’anno con altri eventi». Ad inaugurare la manifestazione l’11 marzo alle 11,30 una conferenza sull’Innovazione per le imprese turistiche e innovative. Tra i relatori la parlamentare ed ex vice sindaco Carolina Varchi e Marina Ambrosecchio, presidente Uet.