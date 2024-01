Uno spot racconta i 10 anni di Ke Palle: «Così abbiamo infranto il duopolio carne-burro delle arancine a Palermo»

Dal sogno alla realtà. La creatività e l’innovazione di Ke Palle, marchio che ha rinnovato il modo di pensare e cucinare l’arancina, prodotto di punta della tradizione culinaria palermitana, incontra l’estro e la fantasia del giovane regista palermitano Giuseppe William Lombardo.

L’unione tra il giovane maestro e Danilo Li Muli, titolare e inventore del marchio, ha dato vita al cineracconto "Accade domani", girato in occasione dei dieci anni dell’azienda, nata con lo scopo di superare la tradizione, aggiungendo ai classici due gusti, carne e burro, oltre venti nuovi condimenti, rispettando il territorio e la stagionalità. Poco più di tre minuti pensati e girati non solo per i tradizionali canali di informazione, ma anche e sopratutto per le sale cinematografiche dove è stato proiettato.

La «cinenarrazione», come ama definirla l'imprenditore, mostra il sogno e l’incubo di un bambino, Li Muli appunto, alle prese con uno scontro generazionale sulla più classica delle ricette. Il piccolo Danilo osserva la nonna preparare le arancine: affascinato dalla tecnica, dalla manualità e dall’infinita distesa di riso, la sua mente non può che viaggiare con la fantasia, immaginando nuovi gusti, sapori e odori, che potrebbero sposarsi perfettamente, rompendo e superando il duopolio carne-burro. Ma la nonna, in questo caso perfetta incarnazione della tradizione, smorza l’entusiasmo. Parte così uno studio approfondito del piccolo Danilo, lo stesso che Li Muli ha messo dietro ke Palle, raggiungendo la formula perfetta per la nuova arancina, alla cui bontà la stessa nonna dovrà arrendersi.