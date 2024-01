Pizza in piazza, lo show dedicato alla regina dei lievitati fa tappa a Monreale e a Carini

A Palermo un fine settimana nel nome della pizza. Si chiama “Pizza in piazza” e sarà l’occasione per vedere i pizzaioli siciliani cimentarsi nell’arte bianca in uno spettacolo. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio a Monreale dalle 17 alle 23 in piazza Guglielmo II e per domenica 28 gennaio dalle 18 alle 23 all’Almoad Parco Cittadino di Carini. Il pubblico potrà assistere dal vivo alla preparazione delle pizze e degustarle gratuitamente non appena sfornate.

La pizza made in Sicily sarà realizzata dai giovani studenti di Ted formazione (che organizza i due incontri con Io compro siciliano) con la supervisione dei maestri Alex Sampino e Pino Vitrano: saranno preparate pizze con impasti di diversa maturazione. Uno show che avrà come protagonisti ì giovani allievi e durante il quale sarà possibile acquisire tecniche e consigli utili per realizzare la pizza a casa.

Le pizze verranno realizzate con farine prodotte dall’azienda Molitoria San Paolo di Siracusa, la salsa di datterino arriva dal lago di Piana degli Albanesi della ditta Barresi, il caseificio Galati di Giardinello fornirà la mozzarella mentre la Salumeria Bilello di Camporeale, la cui mortadella ha ottenuto la medaglia d'argento al concorso nazionale tenutosi a Modena, nell'ambito di Imeat, fornirà ì salumi. L’olio extravergine di Oliva di Nocellara del Belìce, utilizzato a crudo, sarà fornito dalla Cooperativa Sicily Food Belice Valley, una cooperativa di trenta produttori che raccoglie le eccellenze di questa pregiatissima cultivar siciliana. Ad accompagnare le pizze la birra Semedorato prodotta a Caltanissetta con orzo siciliano.