L’Anno delle Radici a Palermo, cassata gigante ai piedi del Teatro Massimo

Una cassata gigante per festeggiare i siciliani che si sono distinti all'estero. Sarà realizzata ai piedi del Teatro Massimo di Palermo dal pastry chef Giovanni Catalano, su iniziativa di Iocomprosiciliano che dà così il via a L’Anno delle Radici. L'evento segue La Notte delle Radici, che si è svolto lo scorso 12 dicembre nel foyer del Massimo.

Nel 2024 Il libro delle radici sarà inaugurato con la firma di Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo e di Luigi Sparacello imprenditore che vive e lavora a Singapore.

La realizzazione della mega cassata alta 1,5 metri è prevista oggi (13 gennaio) a partire dalle 15.30 in piazza Giuseppe Verdi, ai piedi della scalinata del Teatro Massimo, da Catalano e della sua brigata di giovani chef. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla preparazione, non sarà ammesso per motivi di sicurezza all’interno della cancellata ma a fine preparazione gli spettatori potranno gustare una fetta del dolce tipico della tradizione siciliana.