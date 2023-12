Musica, spettacoli e sapori genuini nel borgo medievale di Giuliana

Musica ovunque, in piazza e nelle chiese, spettacoli e tante cose buone da mangiare a cominciare dal tipico sfincione dolce, nell’atmosfera magica di un borgo unico, tutto da scoprire.

Dal 27 al 30 dicembre, torna «Giuliana in Festa», seconda edizione della manifestazione che mette in mostra le eccellenze del territorio – artistiche, architettoniche e gastronomiche – e che quest’anno avrà una madrina d’eccezione: Giusina Battaglia, la conduttrice televisiva e ambasciatrice della cucina siciliana, che sabato 30 presenterà il suo ultimo libro “Le ricette della mia vita”. Da curiosa buongustaia e cuoca provetta, Giusina Battaglia, nello stesso pomeriggio farà delle “incursioni” negli stand dei prodotti tipici giulianesi.

Tra concerti, degustazioni, mostre e visite teatralizzate al Castello di Federico II che domina l’abitato, nel bel borgo medievale in provincia di Palermo, l’iniziativa organizzata dal Comune di Giuliana vede protagoniste tante aziende che promuoveranno i loro prodotti d’eccellenza, quali la tabisca giulianese, le lenticchie biologiche, il miele, le confetture bio e l’oliva Giarraffa. Protagonista lo sfincione dolce, soffice pasta cotta al forno, ripiena di crema di ricotta, e spolverata di cannella.

I concerti

Di caratura internazionale, i concerti che si terranno ogni sera alle 21 nella meravigliosa Chiesa del Santissimo Crocifisso. S’inizia il 27 dicembre con il concerto della pianista Kristina Miller che dall’età di 12 anni si esibisce in Europa, Stati Uniti, Australia e Sud America, e ogni anno è invitata come solista a suonare per orchestre quali la Recreation Grosses Orchester Graz e la Vienna Chamber.

Il 28 dicembre, la tipica atmosfera del Natale potrà essere vissuta grazie al concerto “Total Prise Christmas Gospel”, a cura dell’associazione Musica Cultura Immagine.

Il 29 dicembre, sarà la volta di “Una serata all'Opera” con musiche di Rossini, Verdi, Puccini e Bellini; al piano Sylvia Theresa, soprano Anghelina Pokrovskaia.

Il 30 dicembre, gran finale con il fisarmonicista siciliano Pietro Adragna, concertista di fama internazionale e campione del mondo di fisarmonica nel 2009 e nel 2011; sul palco sarà con la flautista Chiara Sernesi.

«Questa seconda edizione di “Giuliana in Festa” – dice il sindaco Francesco Scarpinato – si svolge grazie al sostegno degli assessorati al Turismo e all’Agricoltura della Regione siciliana, della Città metropolitana di Palermo, con la compartecipazione di fondi comunali, ottenuti grazie all’impegno della giunta e del consiglio comunale, che si sono prodigati per acquisire risorse esterne. Un lavoro di squadra che vede coinvolto tutto il borgo, in primis il mondo delle aziende e delle associazioni». Tra queste, l'associazione culturale Julia che dal 27 al 30 dicembre curerà le visite teatralizzate al castello federiciano; a supporto della manifestazione anche la Consulta Giovanile che si occuperà della musica dal vivo e delle attività che coinvolgeranno i più giovani; infine, i ragazzi del Servizio Civile e l’azienda turistica Live Sicani, cureranno l’accoglienza dei visitatori.

Il 30 dicembre, in occasione della serata finale, in piazza del Popolo, l’amministrazione giulianese inaugurerà lo spazio co-working, realizzato nell’ex casa comunale che finalmente verrà riaperta al pubblico.