Novell’Olio 2023, a Partinico tre giorni dedicati all'oro verde siciliano

Tutto pronto per la VII edizione di Novell’Olio, la kermesse all’insegna dei migliori oli extravergine di oliva siciliani e non solo.

Alla Real Cantina Borbonica di Partinico tre giorni dedicati all’olio made in Sicily attraverso esperienze dirette, talk informativi e dibattiti sul suo impiego nonché sull’oleotursimo, la nuova frontiera del turismo esperienziale che, attraverso la visita in uliveti, frantoi e antichi bagli, consente un approccio green al turista in cerca di esperienze di viaggio destinate a restare impresse nella memoria.

Questo il tema di "Oleoturismo: istruzioni per l’uso", il testo del giornalista Mario Liberto la cui presentazione aprirà ufficialmente la settima edizione della manifestazione. Non mancheranno corsi d’assaggio dell’olio e altre iniziative portate avanti dall’Ordine degli agronomi, per la divulgazione di questo prezioso alimento.

«L’evento nasce dalla volontà di valorizzare un prodotto altamente identitario per il nostro territorio - racconta Totò Bonura, socio della Pro loco Cesarò Partinico APS, ente promotore dell’evento -. Mai come oggi, può essere declinato in tanti usi, non solo gastronomici e nutraceutici, ma che lo vedono alleato di bellezza nonché prezioso elisir di benessere».

Passeggiando tra gli stand che adorneranno il baglio d sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio tra cui le “cassateddi di ciciri” e la “sasizza pasqualora partinicese” salume tipico locale, entrambi iscritti nel registro dei P.A.T., solo per citarne alcuni.