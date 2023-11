Ke Palle di Palermo premiato come miglior locale di street food della Sicilia

È palermitano il miglior locale di street food della Sicilia 2023, secondo la selezione operata dalla guida di All Food Sicily. Si tratta di Ke Palle, di via Maqueda. L'annuncio del vincitore e dei migliori per ogni provincia e la conseguente premiazione sono arrivati al termine della presentazione, alla Vucciria di Palermo, della prima guida online dedicata ai locali del cibo di strada.

«Per scoprire le prelibatezze di questa terra così ricca di storia, arte e cultura - spiegano i curatori della guida - occorre a volte inoltrarsi strade suggestive e vicoli del centro storico e imbattersi nel tradizionale street food siciliano, magnificato dalla stampa specializzata internazionale. Talvolta si tratta di vere e proprie istituzioni gastronomiche, che uniscono la cultura del cibo alla tradizionale cucina povera ricca di influenze culturali, caratterizzata dai profumi e sapori provenienti da altre culture». La prima edizione della guida comprende oltre 20 locali rappresentativi dell'intero territorio regionale con la selezione dei migliori per provincia che si distinguono per la qualità dell’offerta, la varietà dei prodotti e la voglia di sperimentazione. Lo street food ha una forte connotazione identitaria di valenza storica e culturale, e non è stata causale la scelta del luogo nel quale si è celebrata la premiazione, l'Osteria Dadalia, all'interno della Vucciria.

Ke Palle è stato premiato anche per la scelta di puntare su via Maqueda in tempi non sospetti. Oggi quella strada, pedonalizzata, è diventata un'isola del buon gusto. Il locale propone, oltre all'arancina con ripieni classici, anche soluzioni fantasiose e gourmet, alle quali si aggiungono gli altri cibi di strada. «Era il 2013 - racconta Danilo Li Muli (nella foto con la camicia bianca del vincitore, assieme agli altri premiati), founder di Ke Palle - quando abbiamo pensato di creare un format dedicato alla regina dello street food siciliano, l’arancina. Partimmo subito con una grafica accattivante, una campagna pubblicitaria efficace, l’arredamento moderno, prodotti di alta qualità e un nome singolare, “Ke Palle”. Tutti elementi fondamentali - conclude Li Muli - che hanno contribuito, in maniera determinante, al nostro successo».

Ecco i migliori locali che hanno meritato il premio nelle province: ad Agrigento La Panetteria, a Trapani Nescy di Castellammare del Golfo, a Enna Umbriaco, a Messina Francesco Arena, a Catania Canusciuti, a Siracusa i Fratelli Burgio e infine Arà a Marina di Ragusa. In provincia di Caltanissetta il premio non è stato attribuito.