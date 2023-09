"Sfincia, sfincione and friends", a Palermo una tre giorni dedicata al gusto

“Sfincia, sfincione and friends”: al via la tre giorni dedicata al gusto e alle eccellenze siciliane a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18. Da oggi fino al 17 settembre, lo spazio rimarrà allestito di stand per soddisfare il palato.

Inoltre, ad arricchire il programma dell’evento sono previsti spettacoli, musica e un’area bimbi. A presentare le giornate ci sarà Stefano Piazza, che condividerà il palco, a partire da stasera, con Toti e Totino, Marco Manera, Giovanni Cangelosi ed il Teatro Ditirammu, che metteranno in luce l'energia e la passione della cultura siciliana.

Per le famiglie, saranno disponibili laboratori appositamente progettati per coinvolgere i più piccoli, introducendoli ai piaceri della cucina e delle tradizioni locali in modo divertente ed educativo.

Ma il vero re della tre giorni sarà, ovviamente, “sua maestà U sfinciuni”, in tutte le sue varianti (rosso, bianco e dolce).

A organizzare, l’associazione Urania di Villa Filippina, con il patrocinio daell'assessorato regionale Attività produttive.