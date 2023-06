La birra protagonista a Palermo: al via il festival con 31 birrifici da tutta Italia

Per quattro giorni a Palermo sarà di scena una delle bibite alcoliche più amate e consumate al mondo. È stato inaugurato, infatti, il festival internazionale delle birre artigianali Beer Bubbles, aperto al pubblico fino a domenica in piazza Politeama. Trentuno birrifici provenienti da tutta Italia, dieci punti ristoro, quindici installazioni con le eccellenze agroalimentari siciliane e oltre dodici masterclass dedicate all'arte birraia.

"La novità di quest’anno è che torniamo su strada. Prima eravamo a villa Filippina, ora in centro città, tra la gente. Ci sono 31 birrifici, street food, prodotti agroalimentari, tante eccellenze siciliane e provenienti da altre da parti di Italia - spiega Alessia Billitteri, una delle organizzatrici del festival -. Questa è una festa non solo per gli amanti della birra artigianale ma per tutta la città".

In tanti hanno già visitato, nella prima giornata, il villaggio artigianale della birra, palermitani ma anche tanti turisti. "Le birre sono buonissime – dice Anna Evans che arriva da Londra -. La mia preferita è quella più aspra che sa di frutta e anche questa è qui. Ho assaggiato una birra con granita di gelsi buonissima”.

Tra i mastri birrai c’è Davide Verrando, milanese per la prima volta in Sicilia. "Presenteremo in anteprima la birra che abbiamo fatto appositamente per il Pride di quest’anno, una birra al mirtillo nero e il 10 per cento della vendita di questo prodotto sarà donato a Casa Arcobaleno. La birra diventa così anche strumento di sensibilizzazione". Tanti gli eventi previsti in queste giornate, dalle degustazioni a eventi musicali e workshop. Tra le novità spiccano due new-entry siciliane: Brassicula che nelle sue birre esalta l'eccellenza delle materie prime siciliane come le albicocche di Scillato, la manna di Castelbuono e il sale integrale di Petralia; e Terre a Sud Est, birrificio artigianale con sede a Niscemi che offre birre artigianali frutto di sperimentazioni innovative che strizzano l'occhio alla tradizione. Le novità arrivano anche da altre parti d'Italia. Dalla Lombardia con la Brewery, dalla Toscana con i birrifici La Diana e Cantina Errante e dal Veneto con Evoque Brewing.

Nel video Alessia Billitteri, organizzatrice evento – Davide Verrando, birraio – Nausica Zuzzaro, visitatrice – Anna Evans, visitatrice