Lo chef palermitano Natale Di Maria alla cena benefica nella villa di Andrea Bocelli

Sfavillante cena di gala benefica, lo scorso primo agosto, nella splendida villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, nell’ultima serata Celebrity Adventures-Notti Toscane per la raccolta fondi di Andrea Bocelli Foundation e realizzata dagli chef Euro-Toques, l'associazione europea dei cuochi.

Presente per la Sicilia anche il delegato regionale Sicilia, il palermitano Natale Di Maria, già chef patron di Villa Boscogrande a Palermo. Ha diretto la brigata il presidente di Euro-Toques Italia Enrico Derflingher accompagnato dagli chef Gianni Tarabini, Antonino Fratello, Paolo Schiavo, Antonio Consonni, Marco Valli, Cristian Benvenuto, Natale Di Maria, Peppe Triolo, Alessandro Kaabi, Alberto Barbato, Ciro D’Amico, Giovanni Porretto, Concetto Rubbera, Maurizio Maestri e Michele Martinelli.

Oltre 500 i celebri ospiti intrattenuti poi della musica di Andrea Bocelli e artisti quali Zucchero, Chiara Galiazzo, Pago, Paul Anka, Michael Bolton e il figlio di Andrea, Matteo Bocelli, nella serata presentata da una splendida Kris Reichert. In chiusura, sono stati posti all'asta preziosi oggetti che hanno aumentato la quota raccolta a favore dei progetti.

Un menu importante per il quale la Sicilia ha avuto un posto d’onore: in apertura, Uovo cotto con crema di sedano rapa e tartufo nero estivo, seguito da Riso Carnaroli Campo dell’Oste Regina Vittoria. Come portata principale Medaglione di fracosta scottona, con rosso Valtellina Superiore, carotine e patate e a chiudere Cassatella Aperta Siciliana con Marsala cotto e crumble di mustacciolo. «Una serata importante – racconta Natale di Maria –, per me è sempre un onore rappresentare la mia terra, specie in eventi benefici».

