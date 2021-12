Palermo, arriva KFC al Forum: si arricchisce l'area gastronomica

Apre oggi, giovedì 9 dicembre (ore 18), a Forum Palermo, KFC. La catena americana tanto attesa va a completare l’offerta di specialità gastronomiche de Le Putìe di Forum, l’area ristorazione completamente rinnovata negli spazi e nel design inaugurata lo scorso aprile.

I lavori di restyling, iniziati durante il lockdown e portati a termine nel rispetto delle norme anti-pandemiche, hanno permesso a Forum Palermo di ampliare gli spazi interni e di rendere più ricca e variegata l’area Food con l’apertura di nuovi ristoranti e pasticcerie.

KFC, insieme a Coppola & Meusa - il cibo da strada palermitano rivisitato in versione dolce e salata - e a Ciurma, L’Officina del Pesce che aprirà a primavera, andrà così a completare la proposta della ristorazione di Forum che da quest’anno spazia dalla cucina regionale a quella internazionale.

«Queste nuove aperture, strettamente legate all’idea di un punto di riferimento in continua evoluzione e a passo con i gusti e le esigenze dei visitatori, hanno cambiato non solo il volto della gastronomia ma anche il comfort di quanti desiderano passare le loro giornate a Forum per lo shopping natalizio», si legge ibn un comunicato del centro commerciale.

L’offerta di nuovi negozi si allarga, infatti, anche all’interno della Galleria, con brand riconoscibili e apprezzati dal grande pubblico per l’alta qualità dei prodotti e che fanno capo a marchi di successo come: Levi’s, Calvin Klein Underwear e Sephora.

Il Levi’s di Forum Palermo è il primo punto vendita con il nuovo format di tutto il Centro e Sud Italia. CK Underwear è stato aperto dietro al desiderio della proprietà del brand di intimo uomo, a conferma del forte interesse nei confronti di Forum Palermo. Mentre per la bellezza e i profumi è arrivato Sephora, con un nuovo spazio, che si estende su una superficie di oltre 200 mq e che rappresenta uno degli store più forniti della Sicilia.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale la novità di questo ultimo scorcio del 2021 è il tram interamente brandizzato da Forum e ispirato al Natale. La linea 1 del tram parte dalla stazione centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio.

Forum Palermo è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 (Galleria), dalle ore 9 alle 24 (Le Putìe di Forum).

A seguire gli orari natalizi: 24 dicembre ore 9/20; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre 9/21 (Galleria) e 9/24 (Le Putìe di Forum); 31 dicembre ore 9/18; 1 gennaio chiuso.

Per accedere in sicurezza a Forum Palermo, la direzione invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi.

