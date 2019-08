Xinus Beer Festival a Terrasini: 3 giorni dedicati alla birra e allo street food

Tutto pronto per Xinus Beer Festival a Terrasini, l'evento che vedrà come protagonista la birra artigianale e lo street food all'Anfiteatro Villa a Mare sul lungomare Peppino Impastato. Tra i birrifici che partecipano ci sono Epica, Acelum, Kimija, la brew firm Birpa, Birrificio Chinaschi, Bruno Ribadi.

L'evento sarà accompagnato da piatti tipici del nostro territorio e non. L'enogastronomia locale regionale ed estera caratterizzerà questa grande festa, presentando prelibatezze, dall'angus al cous cous sia di pesce che di carne.

Il programma dei tre giorni è davvero ricco, a partire dalla presenza di Radio Action che trasferirà la sua diretta a Terrasini per l'intera durata dell'evento. La sera del 30 agosto trampolieri e la danza con il fuoco di Claudia Brida Luna allieteranno il lungo mare di Terrasini. Il primo giorno si concluderà con lo spettacolo di cabaret di Ernesto Maria Ponte e i Bandiera Gialla, organizzato dal Comune di Terrasini. Sabato 31 alle 18.30 si comincerà con uno spettacolo di circo Acrobatico a cura dei Red One Duo al tramonto.

L'evento proseguirà con Monsieur Barnaba e il suo Jungling Comedy show che terminerà con il "Terrasini Opera Festival", lo spettacolo con colonne sonore di film. Il 1 settembre l'evento inizierà alle 12, e la sera ci sarà l'atteso concerto della street band Kimolia.

"Come chiudere il mese di agosto Terrasini #Summerinlove se non all'insegna del divertimento, quello sano e godereccio? Con la festa della birra! Il 30-31 Agosto e il primo Settembre l'anfiteatro villammare sarà animato da produttori di birra artigianale, prodotto sempre più in forte crescita – dice Vincenzo Cusumano, assessore sport e spettacolo del comune di Terrasini –. La nostra cittadina si pregia di accogliere le proposte di qualità trasformandole in risorse turistiche, e la festa della birra ne è perfetto esempio. Dal pomeriggio fino a tarda serata, quindi, i cultori della bevanda più gettonata dell'estate possono avere un momento esclusivo. Potete perdervi una birra al tramonto?!"

