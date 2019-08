Castelbuono, torna il panettone di ferragosto: dolce natalizio in versione estiva

Da due settimane a Castelbuono, in provincia di Palermo, è iniziata la produzione dei panettoni Fiasconaro.

L'azienda dolciaria siciliana da qualche anno ha scelto di immettere sul mercato una produzione ad hoc per Ferragosto del suo celebre panettone da abbinare a granite e gelati. Burro, uova e farina di grano siciliano che si amalgamano a uvette bagnate nel marsala e ai canditi ottenuti dalle scorze dei migliori agrumi siciliani, danno vita a uno dei dolci tipici italiani più conosciuti nel mondo.

''È un vero onore per me vedere che il panettone di Ferragosto sta prendendo sempre più piede ,- spiega il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro - il panettone è un dolce semplice ma gustoso, con un&rsquoimportante tradizione alle spalle. È il dolce di tutti e, proprio a Ferragosto, come ogni anno, lo riproponiamo in una veste un po' diversa, accompagnato con gli immancabili gelati e granite. Inoltre, grazie a un progetto solidale a cui sono molto legato, il nostro panettone sarà portato anche a chi sta vivendo un momento difficile della propria vita''.

© Riproduzione riservata