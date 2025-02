Sul palco del Teatro Massimo

Che meravigliosa storia d’amore, quella di Tristano e Isotta! E siamo stati proprio noi, alunni delle classi V B e V D della Thomas More, a metterla in scena al Teatro Massimo. Più di trenta, sul palcoscenico, impegnati nello spettacolo dal titolo «La fiaba di Tristano e Isotta», allestito da «Venti Lucenti», un gruppo di esperti di progetti educativi (scrittura e regia di Manu Lalli). Il nostro entusiasmo era alle stelle. Dopo un mese di intense prove, accanto a veri attori professionisti, abbiamo cercato di dare il meglio di noi, rappresentando la famosa leggenda medioevale che le nostre maestre, Grazia Grippaldi e Ana Lopez Vargas, ci avevano raccontato. È stato un lavoro difficile e faticoso: cercare di perfezionare tutti i movimenti che prevedevano le scene, comprendere a fondo i personaggi eroici di questa triste storia. Ma alla fine ci siamo riusciti, divertendoci molto e scoprendo pure il nostro talento. Abbiamo ricevuto lunghi applausi dal pubblico.

«È stato incredibile – racconta Allegra Cusimano della quinta B – essere parte di questa storia magica. Alla fine di ogni spettacolo ci applaudivano e noi salutavamo come delle vere star. Partecipare allo spettacolo, in un teatro così bello e famoso, è stato un sogno per me e per i miei compagni. Abbiamo scoperto tanti trucchi e tecniche della recitazione, ma abbiamo anche imparato ad essere più collaborativi, a rispettare la disciplina e le regole e ad avere più fiducia in noi stessi».

«Che emozione – ricorda Emma Mazzara – vedere il pubblico applaudire. Ho adorato ogni momento dello spettacolo».

«Un’esperienza indimenticabile – aggiunge Alessio Vadalà – e io mi sono sentito come un vero attore».

«Non capita mica tutti i giorni! Un’emozione fortissima», dice Aura Scordato. «Il successo di questa iniziativa – commenta la nostra maestra Grazia Grippaldi – dimostra quanto sia importante offrire ai bambini opportunità di esprimersi artisticamente e culturalmente. Un’esperienza che fa crescere e capire la bellezza di sentirsi parte di qualcosa di grande e di valore, recitando in uno dei teatri più prestigiosi d’Europa. Di sicuro, nessuno la dimenticherà mai».