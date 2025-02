Nuove proposte didattiche, il comprensivo apre le porte

Sabato, 11 gennaio, il nostro istituto ha aperto le sue porte al pubblico, in occasione del tanto atteso open day. L’evento, organizzato dalle professoresse Maria Angela Pileri e Danila Bravatà, ha attirato numerose famiglie che hanno avuto la possibilità di immergersi per un’intera mattina nelle variegate proposte didattiche ed iniziative dell’istituto. Durante l’ open day si è registrata una partecipazione attiva, in tal modo tutte le famiglie hanno fatto esperienza delle molteplici opportunità di crescita che offre la scuola. Un’occasione per discutere di scuola e scoprire le tante attività che caratterizzano la vita scolastica. Ad aprire la giornata è stato il nostro Dirigente professore Giuseppe Russo che ha accolto le famiglie con la presentazione dell’offerta formativa, dei laboratori e ha proseguito la giornata mostrando i progressi della scuola mediante i risultati delle prove Invalsi. Ad allietare la mattinata ci hanno pensato i musicisti dell’orchestra d’istituto che si è esibita con dei brani musicali. Il professore Carmelo Giambò ha esposto tutta l’impalcatura dell’indirizzo musicale. Gli alunni della scuola primaria sono stati accolti da noi della scuola media e sono stati guidati e accompagnati per tutti i laboratori: Un’ Avventura Musicale, Giochiamo e impariamo, Arte e creatività, Coding e Robotica, ¡Espanõl en juego!, Un, deux, trois , soleil, Learning by playing, Laboratorio scientifico, Laboratorio Stazioni di Apprendimento, Laboratorio Greco e Latino , WRW. Gli alunni della scuola secondaria hanno contribuito ad illustrare il curriculum scolastico in modo gioioso, suscitando nei bambini attenzione e curiosità per le future discipline di studio. Agli studenti è stato consegnato un passaporto delle attività, uno strumento che li ha accompagnati attraverso le diverse esperienze proposte. Ogni attività è stata timbrata e siglata permettendo cosi agli alunni di esplorare e partecipare in modo interattivo a tutte le iniziative offerte durante la giornata. L’open day è stato un’importante occasione per vivere un’esperienza condivisa tra scuola primaria e scuola secondaria, tutti sono riusciti a relazionarsi tra loro, è stato bellissimo vedere come i più piccoli hanno immaginato il loro nuovo contesto scolastico. Qualcuno ha fatto anche delle interviste per registrare questo stato d’animo. L’ affluenza è stata numerosa e il clima di entusiasmo e di soddisfazione era visibile negli occhi di tutti.