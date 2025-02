Armaforte Altofonte, in classe paura... da horror

Da mesi, c’è qualcosa di inquietante in classe… In III B, ci siamo immersi nella lettura di pagine da brivido: ossa di morto, vampiri, luoghi desolati. La professoressa, ci ha lanciato una sfida, un progetto di lavoro impegnativo: ognuno di noi doveva scrivere un horror. La nostra classe si è trasformata in un palcoscenico da incubo; atmosfere perturbanti, paura e raccapriccio, ossessioni da Stephen King. Siamo partiti dalla mappa delle nostre paure e angosce, fu come partire da ciò che ci «agghiaccia»… mattinate a scrivere, nessuno trovava l’incipit! Incessanti ore passate tra correzioni, riletture, riscritture. Consulenze attive, sempre ispiratrici di nuove idee! Ad un certo punto, la nostra professoressa di Lettere, Nicoletta Gualdasaio, utilizzando degli «attivatori, ci ha chiesto di parlare dei personaggi e delle ambientazioni, fu in quel momento, che la nostra scrittura ci condusse in catacombe, boschi, cimiteri, vecchie case abbandonate. Nereide appassionata di mondo coreano, ha ambientato il suo romanzo a Pusan una città della Corea del Sud, e tra una consulenza e l’altra, Chiara con grande ingegno e fantasia, ha creato un horror distopico. La professoressa ci ha sempre lasciati autonomi nel dar vita alle nostre idee, tutti anche chi all’inizio ha detto di non avere fantasia è riuscito a creare storie inaspettate e terrificanti di mostri, anime perdute, e creature fantastiche, in notti tempestose. Tutti abbiamo fatto una insolita esperienza di scrittura, una esperienza psicologica che ci ha coinvolti tutti. Qualcuno è rimasto anche sorpreso per la piega che ha preso il suo racconto, picchi di tensione altissima. L’obiettivo era far rimanere con il fiato sospeso i nostri lettori. Siamo riusciti nell’intento? Chissà... Comunque, abbiamo imparato che i mostri spesso sono meno spaventosi di altre paure reali con cui bisogna fare i conti ogni giorno. E ora vorremmo organizzare una festa a scuola per leggere i nostri racconti magari a Carnevale. Intanto, la professoressa Valeria Priulla ci sta guidando nella realizzazione di un libro digitale creato online con l’app Book Creator. Ogni racconto avrà una copertina disegnata da ciascuno di noi e il libro quella ideata e realizzata da Chiara Dragotto.