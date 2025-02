Al Thomas More come nei sogni

Preside, a che punto siamo? «Siamo quasi giunti al termine, i lavori stanno andando avanti velocemente – ci spiega – ed entro quest’anno scolastico dovremmo completare tutto. Grandi sforzi di edilizia, come si può vedere, ed economici, come si può immaginare».

Nei mesi scorsi, al via gli interventi di rifacimento della facciata, degli spazi esterni e del piano seminterrato. Squadre di operai al lavoro, ogni giorno, ma per fortuna senza intralciare in alcun modo la nostra presenza e l’attività didattica. Il preside, Filipponeri Salmè, con la progettista, che è pure una nostra docente, Maria Eliana Madonia, segue tutto di persona. Lo raggiungiamo proprio mentre sta facendo un sopralluogo.

Fervono i lavori nel plesso della Thomas More, in via Pacinotti a Palermo, che ospita la nostra Scuola secondaria di primo grado e il Liceo. Acquistato due anni fa, l’edificio già nel 2024 aveva cambiato completamente aspetto, con gli spazi interni del primo e secondo piano ristrutturati, per poter ospitare le classi.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un edificio di tre piani, interamente ristrutturato, all’esterno e all’interno, con aule moderne, funzionali, dotate di grandi vetrate e quindi luminosissime. Si lavora anche per ricavare altre aule a piano terra, necessarie, visto il boom di iscrizioni. In sette anni, come riferisce la presidente della cooperativa «Thomas More» che gestisce la Scuola, Stefania Guccione, complessivamente gli alunni di primaria, media e liceo sono passati da poco più di 100 a 650. Un’espansione incredibile.

Ma non è finita qui, tornando ai lavori. Nel seminterrato verranno ricavati laboratori di musica, di lingue, d’arte e di informatica, dove saranno installati nuovi computer. Nell’immensa palestra, finestroni in alto da aprire in modo automatico con un semplice clic e, inoltre, in tutti i locali, un sistema di ricambio d’aria all’avanguardia. Nei prossimi mesi sarà pronta anche una nuova mensa con cucina attigua.

Un progetto bello, ma pure ecosostenibile. Sul tetto dell’edificio, infatti, saranno collocati dei pannelli fotovoltaici per avere autonomia energetica e nel parcheggio delle auto verranno realizzate delle pensiline con le colonnine per ricaricare le batterie delle macchine elettriche. Sempre all’esterno, a breve verrà inaugurato il nuovo bar, già ultimato, per la gioia di noi alunni, durante la ricreazione.

Insomma, grandiose novità che renderanno la scuola ancor più moderna, bella e confortevole, con tutte le comodità che ogni ragazzo vorrebbe.

Vittoria Palazzotto

II B SSIG

Thomas More - Palermo