«Voci d’autore» al Ferrigno-Accardi

Da più di tre anni l’Istituto Superiore «G.B. Ferrigno-V. Accardi» promuove il progetto «Voci d’autore» nell’intento di sensibilizzare gli studenti alla lettura di opere di autori contemporanei, alla riflessione sui temi e le soluzioni di artisti di ultima generazione e alla consapevolezza delle problematiche sociali a mezzo di testimonianze, incontri e interviste. Così lo scorso mese di dicembre nella sede dell’Istituto di Campobello di Mazara è stato presentato il libro del professore Giuseppe Girgenti, «Umano, poco umano».

Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale. L’autore del testo è docente presso l’università San Raffaele di Milano e l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Castelvetrano, rappresentata dal prof. Rosario Marco Atria. All’incontro, destinato agli studenti dell’indirizzo CAT, erano altresì presenti Antonella Moceri vicesindaco della Città di Campobello di Mazara, Alfonso Pantaleo, esperto di intelligenza artificiale, e i docenti del Ferrigno-Accardi Vincenza Leggio e Leo Narciso nel ruolo di moderatori. Dopo i saluti istituzionali, il professore Girgenti ha messo in evidenza con parole semplici ed esempi incisivi come l’invadenza eccessiva della tecnologia nella quotidianità, nell’ambiente e nella socialità dell’essere umano possa causare danni alla nostra anima, e come l’intelligenza artificiale possa essere pervasiva nelle nostre vite se usata in maniera poco corretta e solo per il gusto di inseguire a tutti i costi il progresso.