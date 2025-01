Passione recital, la poesia diventa la musica dell’anima

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, nella meravigliosa e monumentale chiesa di San Domenico a Castelvetrano, orgoglio per la nostra terra che può vantare un’opera di così rara e riconosciuta bellezza, la XIII edizione di «Quando il Natale diventa poesia e canto», un recital di poesie e canti, patrocinato dal Comune di Castelvetrano, dalla Pro-Loco e dal Movimento per la vita.

Il tema di quest’anno era «Amo la mia terra». Le emozioni hanno avuto la loro voce e i sentimenti più autentici sono stati i componenti essenziali della serata con la recita e l’interpretazione dei testi poetici, accompagnati da sottofondi musicali. La partecipazione all’iniziativa è stata rivolta sia ai giovani che agli adulti. I veri protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole superiori del territorio, tra i quali gli studenti del Ferrigno-Accardi in rappresentanza di entrambi i plessi (Castelvetrano e Campobello di Mazara) che si sono immersi nella lettura e nella esposizione di testi poetici scritti da loro, scoprendo che la poesia non è solo costruita su parole, ma rappresenta un modo di guardare la realtà ed esprimere le emozioni in libertà.