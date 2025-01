Debutta l’orchestra di ance doppie del Puglisi di Villafrati

Ha fatto il suo debutto l’orchestra di ance doppie, formata dalle alunne e dagli alunni fagottisti dell’IC Beato Don Pino Puglisi di Villafrati, dell’IC Guastella-Landolina di Misilmeri e del liceo musicale Regina Margherita di Palermo. L’esibizione si è tenuta presso la Chiesa del Collegio di Villafrati, lo scorso 8 gennaio, alla presenza dei dirigenti scolastici delle tre scuole che hanno sottoscritto l’accordo di rete, della comunità scolastica e delle famiglie. I brani sono stati eseguiti dai fagottisti in un’atmosfera di grande entusiasmo ed emozione.

L’idea di creare un accordo di rete è nata dopo la partecipazione del prof Mauro De Santis, docente di fagotto presso l’IC Beato Don Pino Puglisi di Villafrati, al primo congresso dell’Associazione Oboisti e Fagottisti Italiani (AOFI) presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna, in cui sono stati illustrati i risultati dei progetti realizzati nella regione Piemonte per diffondere tra i giovani l’interesse per gli strumenti ad ancia doppia, come l’oboe e il fagotto.