Storie di ieri e di oggi al Centro Lingue di Misilmeri

All’inizio del Novecento, migliaia di siciliani lasciarono la loro terra per inseguire il sogno americano. La povertà e la mancanza di opportunità spinsero molte famiglie ad emigrare, affrontando un lungo viaggio verso Ellis Island, la porta d’ingresso per milioni di immigrati. Discussione argomentata in classe dagli alunni della classe IV linguistico del Centro Lingue con l’ausilio della docente Anna Citta. Tra queste storie quella di Ninetta e Nino, uniti da un amore nato attraverso lettere e suggellato da un matrimonio per procura. Ellis Island e il sogno americano, attiva dal 1892 al 1954, accoglieva gli emigranti provenienti dall’Europa. I siciliani, tra i più numerosi, affrontavano un viaggio difficile, stipati nelle terze classi delle navi. Una volta giunti a New York, venivano sottoposti a rigidi controlli medici e burocratici. Superato quel passaggio, si aprivano le porte del «Nuovo Mondo». Molti siciliani si stabilirono a New York o altre grandi città dove trovavano lavoro come operai o manovali. A Milwaukee iniziò la storia di Ninetta e Nino, due giovani legati da un destino che li ha legati per sempre. Nino, emigrato da un paesino siciliano, aveva trovato lavoro per aiutare la sua famiglia. Sua sorella, sarta in una bottega frequentata da altre donne siciliane, fece amicizia con le donne della sua terra per creare una rete di sostegno. In quella sartoria lavorava anche la sorella di Ninetta, Donna Cuncetta, che raccontò di questa giovane sorella che viveva in Sicilia. Così, attraverso racconti, lettere e foto, Nino e Ninetta iniziarono a conoscersi. Con il tempo, i due decisero di sposarsi, nonostante la distanza. La cerimonia si svolse in Sicilia, con un parente che rappresentò lo sposo davanti all’altare. Dopo il matrimonio, Ninetta si preparò per raggiungere Nino. Mise in valigia il corredo cucito a mano, foto e il certificato di matrimonio, affrontando con coraggio il lungo viaggio. Una volta arrivata, superò i controlli e si diresse a Milwaukee, dove incontrò suo marito per la prima volta; insieme aprirono un panificio «Nino’s italian Bakery and Deli» aperto fino a poco tempo fa. Un amore oltre i confini.