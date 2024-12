La partita da vincere contro lo spreco alimentare

L’I.C. Beato Don Pino Puglisi ha aderito alla 16a edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. In quest’iniziativa sono state coinvolte le prime della secondaria di I grado di Mezzojuso e di Villafrati. Il focus proposto dagli organizzatori è stato lo spreco alimentare. Nella prima fase abbiamo analizzato i materiali forniti dalla SRR Palermo Provincia Est e abbiamo riflettuto sull’importanza di mettere in atto buone pratiche per ridurre lo spreco. Secondo la FAO, ogni anno si sprecano nel mondo più di un miliardo di tonnellate di alimenti; basterebbe un quarto di quanto sprechiamo per nutrire i milioni di persone che soffrono la fame.

Tra gli alimenti più sprecati: frutta e verdura. In Europa più della metà dello spreco alimentare avviene in ambito familiare, poiché si acquistano tanti alimenti che non si consumano. Abbiamo compreso quanto sia importante preparare la lista della spesa e acquistare prodotti a km zero, per ridurre sia gli sprechi di energia sia l’inquinamento. Gli avanzi non devono subito finire nella pattumiera, perché possono essere utilizzati per creare nuovi piatti. Anche noi ci siamo messi ai fornelli per preparare, con l’aiuto delle nonne e delle mamme, delle pietanze con gli avanzi e con prodotti a Km zero. Con il pane avanzato abbiamo preparato le bruschette, il pane fritto, il pane-pizza e le polpette. Inoltre, con le uova dei nostri pollai, le cipolle, i funghi e gli agrumi locali abbiamo preparato merende sane. Abbiamo ripreso con i cellulari la preparazione per mostrare in classe i video ai compagni e condividere le ricette. Il 18 novembre nel plesso di Villafrati e il 21 nel plesso di Mezzojuso le classi prime hanno riflettuto sullo spreco alimentare.