A Petrosino la festa del vino e dell’uva

Grande successo per l'Istituto Comprensivo «Gesualdo Nosengo» che, nelle giornate del 12 e del 13 ottobre ha partecipato con entusiasmo all'edizione 2024 della «Sagra dell'Uva e del Vino» organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Petrosino.

La manifestazione ha visto la partecipazione delle cantine locali, che hanno esposto i propri prodotti all’interno degli stand allestiti lungo il viale Francesco De Vita. Oltre a quelli delle cantine, vi erano degli stand curati da diverse associazioni che hanno preparato deliziosi dolci tipici, farciti con la mostarda d’uva, molto buoni da gustare assieme al vino. Migliaia di persone hanno affollato le strade di Petrosino fino a tarda serata anche grazie alla musica e all’intrattenimento sul palco con i Trikke e Due. Per due giornate il nostro paese si è trasformato in un’esplosione di luci, stand, suoni, colori e sapori siciliani.

Tutte le scuole di Petrosino hanno partecipato alla Sagra, che ha rappresentato una bellissima occasione per far conoscere i prodotti e le eccellenze locali ai tanti visitatori che sono venuti nel nostro Comune dai paesi di tutta la provincia di Trapani. La nostra scuola, in particolare, per l’occasione ha collaborato con alcune cantine, realizzando delle bottigliette di vino con l’etichetta personalizzata da noi alunni. Tutti i manufatti realizzati dagli studenti di tutti e tre gli ordini di scuola sono stati un vero inno all'uva, al vino e alle tradizioni contadine del nostro territorio: bottigliette di vino, magneti, quadretti, segnalibri, giochi linguistici, disegni, poesie, brochure e tanto altro. A nome di tutto il nostro Istituto, rivolgiamo dunque un ringraziamento alla Cantina Petrosino, alle Cantine Europa, alle Cantine Urso e Genna per il vino offerto. Grazie, inoltre, alla presidente della Pro Loco, Vita Patti, per averci coinvolto in questa interessante e formativa iniziativa, a tutti i docenti per il lavoro svolto, alla docente Cathy Marino per aver coordinato le attività e a tutti coloro che hanno visitato il nostro stand.