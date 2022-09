Regionali, Saverio Romano: «Nuovo successo dell'asse politico con Lombardo»

«Si rinnova, come cinque anni fa - dichiara Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia, sul voto alle Regionali in Sicilia - il successo dei Popolari e Autonomisti e l’asse politico e programmatico con l’amico Raffaele Lombardo».

Per Romano, «la percentuale del 6.70% a sostegno del centrodestra e del presidente Renato Schifani indica la validità di un progetto che mira a rivendicare le specificità, le prerogative e le vocazioni dell’Isola che oggi potrà interloquire con il governo nazionale con lo stesso linguaggio e la medesima visione di sviluppo e di riscatto sociale ed economico, senza considerare il pieno sostegno agli enti locali, ai sindaci e agli amministratori locali nel loro difficile compito e il radicamento territoriale che ad essi ci lega. Grazie a tutti i nostri elettori, ai candidati e a quanti si sono spesi per questo importante risultato che getta le basi per una prospettiva di reale rafforzamento».

© Riproduzione riservata