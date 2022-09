Letta esclude governi di larghe intese: «La parola dei Cinquestelle non vale niente»

Esclude governi di larghe intese nella prossima, imminente, legislatura. Attacca i grillini: «La loro parola non vale niente». E teme che con Schifani verrà minimizzato il rischio mafia. Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, arriva a Palermo e a Catania per tirare la volata a Caterina Chinnici.

«La nostra campagna elettorale inizia oggi», dice in una intervista al Giornale di Sicilia in edicola, a firma Giacinto Pipitone.

Sulla candidata alla presidenza della Regione, dichiara: «Non confondiamo serietà e sobrietà con basso profilo. Sono entrambe caratteristiche distintive di Caterina Chinnici, riconosciute e apprezzate, che ci distinguono da chi invece rincorre lo scontro o il titolo sguaiato ad effetto. Sono sicuro che questo stile sarà ripagato e che riusciremo a raggiungere le tante persone indecise e poco interessate alle polemiche. La nostra campagna elettorale in Sicilia inizia ufficialmente oggi: sono già in programma numerosi incontri in tutte le province, per raccontare le proposte e il programma dem».

