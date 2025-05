Tyrrhenian Link, completata la posa del ramo Est: Campania e Sicilia sempre più connesse

Terna ha completato, nei tempi previsti, la posa del ramo Est del Tyrrhenian Link, la nuova infrastruttura strategica che «unirà» la Campania alla Sicilia attraverso un collegamento elettrico sottomarino lungo 490 chilometri. L’opera rappresenta un passo decisivo verso una rete elettrica nazionale più sicura, moderna e sostenibile. Il cavo, posato tra Termini Imerese e Battipaglia, è stato installato in poco più di due mesi, in due fasi: la prima, lunga 260 km, si è conclusa a marzo; la seconda, di 230 km, è stata completata ad aprile. La posa si è conclusa con successo al largo della costa campana a bordo della nave posacavi Leonardo da Vinci del gruppo Prysmian, partner tecnico del progetto.

«Il completamento della posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Campania è un importante traguardo, per Terna e per il Paese, nel processo di decarbonizzazione delineato dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Le grandi infrastrutture marine rappresentano la risposta sostenibile dell’azienda alla costante crescita della richiesta di energia, attraverso soluzioni innovative, efficaci e a ridotto impatto ambientale. La tratta est del Tyrrhenian Link è il collegamento sottomarino più lungo mai realizzato da Terna, con circa 490 km di cavo in corrente continua ad una profondità massima di 1.560 metri. Anche grazie al supporto di Prysmian, possiamo confermare l’entrata in esercizio di questo tratto dell’opera nel 2026 . Per il progetto, Terna ha ricevuto un finanziamento di 500 milioni di euro nell’ambito del programma REPowerEU. Il Tyrrhenian Link, opera abilitante per la transizione energetica nazionale, rafforzerà il ruolo dell’Italia come hub energetico del Mediterraneo», ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.