Torna il Sicilia Express, oltre 500 studenti potranno rientrare con due treni per Pasqua e 25 aprile

Tutto è pronto perché il treno degli emigrati riparta. E questa volta i viaggi saranno almeno due per riportare nell’Isola gli studenti e i lavoratori fuori sede.

La prima «discesa» del Sicilia Express, così si chiamava il convoglio inaugurato a Natale, avverrà per Pasqua e pochi giorni dopo si replicherà per il lungo ponte fra la festa della Liberazione e il primo maggio.

L’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, e il dirigente Salvatore Lizzio hanno messo a punto il bando che servirà a selezionare la compagnia che attiverà il treno.

I viaggi in treno non sono come quelli in aereo, e al di là dell’ovvio, ciò significa che non sono tante le aziende che possono assicurare la disponibilità di treni con cuccette e sale ristorante e altri servizi per oltre 500 passeggeri.

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale.