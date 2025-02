Forestali, per il Tribunale parità di trattamento tra i precari e chi ha il contratto a tempo indeterminato

Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto agli operai forestali parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Lo comunica la Flai Cgil di Palermo che, assieme all’avvocato Pietro Vizzini, esprime soddisfazione per le importanti sentenze, pubblicate in questi giorni, con le quali la sezione del lavoro del Tribunale ha accolto in pieno la tesi difensiva del sindacato che sosteneva il diritto a una parità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato nel settore forestale.

La Regione è stata condannata, infatti, al riconoscimento ai lavoratori forestali vincitori degli scatti di anzianità degli ultimi 5 anni, calcolati sugli ultimi 16 anni di servizio. «L'esito delle sentenze restituisce la correttezza della nostra posizione - dichiara la segretaria generale Flai Cgil Palermo Enza Pisa -. Grazie alla vertenzialità aperta, e al lavoro fatto nei tavoli di trattativa per il rinnovo del contratto integrativo regionale (Cirl) insieme a Fai e Uila, questo diritto sarà riconosciuto in automatico».