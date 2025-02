Sicilia, boom di partecipanti ai colloqui per il lavoro: 511 candidati alle selezioni con Grimaldi Lines

Sono stati 511 i candidati che hanno partecipato alle tre giornate siciliane di reclutamento organizzate dalla Regione, in collaborazione con la compagnia di navigazione Grimaldi Lines e con Sviluppo lavoro Italia. Oggi, a Palermo, l'ultimo appuntamento, dopo quelli di lunedì 11 febbraio a Messina e di martedì 12 ad Agrigento. Nella sede del Centro per l'impiego del capoluogo siciliano si sono presentate 216 persone, a Messina 180 e ad Agrigento 115.

«Ancora una volta abbiamo registrato numeri importanti - ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano - quasi mille le candidature pervenute e oltre 600 le persone che avevano superato la preselezione dei Centri per l'impiego e che hanno avuto la possibilità di partecipare ai colloqui. Le giornate di recruiting non sono solo una questione di numeri, ma un investimento nel futuro della nostra regione. I nostri Cpi rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità, un ponte tra chi cerca lavoro e le opportunità che il mercato offre e, con il nostro impegno, possiamo garantire che ogni cittadino abbia accesso alle occasioni disponibili».