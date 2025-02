Bit, la Sicilia Occidentale raccontata dal progetto The Best of Western Sicily

Prima giornata di Fiera a Milano per The Best of Western Sicily, il progetto dell’agenzia Feedback che mette insieme diversi partner per promuovere il territorio della Sicilia Occidentale alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano la cui 45esima edizione ha preso il via al quartiere fieristico di Rho. Per il quinto anno consecutivo, il progetto si conferma come uno degli appuntamenti principali per promuovere la Sicilia Occidentale attraverso un’azione sinergica che coinvolge enti pubblici e privati, tra cui i Comuni di Castellammare del Golfo, Favignana-Isole Egadi, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo, il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, l'Università degli Studi di Palermo e CoopCulture.

Ad inaugurare il programma della giornata, dopo il taglio del nastro, l’edizione 2025 del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 19 al 28 settembre 2025 a San Vito Lo Capo. Il Festival internazionale dell’integrazione culturale, premiato a novembre come secondo festival italiano al Bea, il Best event award a Roma, è stato presentato dal sindaco della cittadina, Francesco La Sala, dall’assessore al turismo Angelo Bulgarello, da Marcello Orlando, Ceo di Feedback, società producer dell’evento, con il contributo di Pino Zuliani, Direttore nazionale Customer marketing di Conad, main sponsor della manifestazione, e di Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico in un incontro condotto da Federico Quaranta.