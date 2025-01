Sicurezza sul lavoro, visite nei cantieri promosso da Panormedil Cpt

Al via il ciclo di visite nei cantieri edili, promosso da Panormedil CPT Palermo, Ennte unico per la formazione e sicurezza in edilizia, che coinvolgerà’ imprese e lavoratori di Palermo e Provincia e che punta a sensibilizzare l’intera filiera dell’edilizia sui temi cruciali della sicurezza sul lavoro e diffondere una cultura della prevenzione.

Le visite, condotte da tecnici del settore della sicurezza, coinvolgeranno sia i responsabili dei cantieri che gli stessi lavoratori, con focus su aspetti pratici e operativi come l’utilizzo corretto delle attrezzature, la gestione dei rischi e la prevenzione degli infortuni. Ogni tappa della campagna sarà l’occasione per illustrare le buone pratiche e le misure di sicurezza indispensabili per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

«La sicurezza non è solo una questione normativa, ma una responsabilità condivisa da tutti. Ogni incidente - spiegano il presidente Gaetano Scancarello ed il vice presidente Pasquale De Vardo - è un dramma che possiamo e dobbiamo evitare, e solo con una continua sensibilizzazione possiamo fare la differenza, Con questa campagna, vogliamo rendere il tema della sicurezza una priorità quotidiana, contribuendo ad infondere una vera e propria cultura della prevenzione, che deve partire dal cantiere per arrivare a ogni angolo della società».