Palermo, Unicredit inaugura nuova filiale in via Roma nel segno dell’innovazione

È stata inaugurata la filiale UniCredit di Palermo via Roma, realizzata con un lay-out nel segno dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica. La nuova filiale Palermo via Roma si contraddistingue per la massima integrazione tra i servizi tradizionali e quelli digitali. Accanto alle postazioni di consulenza è infatti disponibile un chiosco multimediale e una cassa veloce, dove poter effettuare in modalità self-service e in tutta sicurezza le operazioni online. Al servizio della clientela c’è un team composto da 15 persone e guidato da Vincenzo Giordano.

L’operatività giornaliera è supportata inoltre da un’area self-service aperta h24, con tre Atm evoluti che, oltre a consentire le consuete operazioni di prelievo, permettono di versare contanti e assegni e di effettuare numerose tipologie di pagamento. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, il Presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla.