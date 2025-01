Sicily by Car operativa anche in Spagna: aperto ufficio noleggio nell’aeroporto di Ibiza

Sicily by Car, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia l’inizio dell’operatività della controllata «Sicily by Car Spain S.L.», mediante l’apertura dell’ufficio di noleggio presso l’aeroporto San José di Ibiza.

«L’inizio dell’operatività in Spagna - commenta Tommaso Dragotto, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car - segna un ulteriore passo nel progetto di espansione internazionale già intrapreso nel corso del 2024 perfettamente in linea con il nostro business model.

L’anno si apre con una importante nuova location, l’isola di Ibiza, un hub turistico internazionale che registra un elevatissimo numero di presenze straniere da aprile a ottobre, rappresentando una vetrina strategica per l’immagine e l’awareness internazionale della Società. La Spagna rappresenta il quinto paese europeo (dopo Italia, Albania, Croazia e Portogallo) in cui la Società opera direttamente. Proseguiamo quindi anche nel 2025 la valutazione di nuove occasioni di espansione sia nel Paese Iberico che in altri Paesi target per la nostra presenza in Europa».