Ricerca e innovazione, in Sicilia bando da 68 milioni. Tamajo: «Sostegno alle imprese»

Nuove opportunità per le imprese siciliane che vogliano sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e introdurre tecnologie avanzate. La Regione, infatti, ha pubblicato ieri l’avviso «Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture», che si inserisce nell’ambito della priorità 1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 per «Una Sicilia più competitiva ed intelligente».

La dotazione è di 68,2 milioni di euro, con possibilità di incrementare le risorse di oltre 3,7 milioni, fino a raggiungere un importo di 72 milioni di euro. «Con la pubblicazione di questo bando - dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - manteniamo la promessa di avviare entro la fine dell’anno un’importante misura di sostegno alla ricerca e all’innovazione.

Stiamo dimostrando con i fatti l’impegno del governo Schifani per rafforzare il tessuto produttivo siciliano». L'azione agevola due tipologie di interventi: la creazione di nuove infrastrutture di ricerca e il loro ammodernamento, ma anche la realizzazione di laboratori dove le imprese possono testare e sviluppare innovazioni. I progetti devono avere un importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro.