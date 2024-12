Avviata la riqualificazione dell'agglomerato industriale di Carini, 8 milioni di euro i fondi previsti

È stata avviata oggi, 20 dicembre, con la firma del direttore generale dell’Irsap, Gaetano Collura, la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’agglomerato industriale di Carini.

Saranno pari a 8 milioni di euro i fondi previsti dal progetto che prevede interventi in diverse strade dell’insediamento industriale alle porte di Palermo: via Don Luigi Sturzo, via Padre Francesco Randazzo, via Angelo Russello, via Don Lorenzo Milani, via Galileo Galilei, via Matteo Picone, via Archimede, via Don Antonio Cataldo e via Mariano Di Trapani.

Tra le opere da compiere è prevista la realizzazione di rotatorie stradali, il rifacimento del manto stradale, il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti, il rifacimento delle barriere di protezione stradale e delle reti di protezione, la manutenzione dei marciapiedi e delle caditoie stradali, la segnaletica stradale e il completamento illuminazione stradale.