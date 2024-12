Palermo, inaugurato in via Roma un nuovo negozio dell'Enel

Una giornata di festa a Palermo per l’inaugurazione, in via Roma 479, del nuovo negozio Enel, che si aggiunge alla capillare rete, circa 1.700 presenze in tutta Italia, che l’azienda continua a sviluppare. L'azienda spiega che, progettati per rispondere alle esigenze energetiche di famiglie e imprese, i nuovi negozi Enel sono luoghi di ascolto, consulenza e innovazione. Il tutto in ambienti completamente rinnovati: il nuovo formato rappresenta efficacemente l’evoluzione da punto vendita a luogo di connessione moderno e accessibile, nel quale fornire ai cittadini una consulenza personalizzata e un’offerta sempre più integrata e completa.

Dal gas alla luce, dai pannelli fotovoltaici alla mobilità elettrica, i negozi Enel offrono servizi che supportano un uso consapevole dell’energia, promuovendo sostenibilità e innovazione. Comodi gli orari: il nuovo negozio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.

L’inaugurazione del negozio di via Roma è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore comnale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. Per Enel erano presenti Francesco Carelli, responsabile clienti residenziali e microbusiness di Enel Energia, e Augusto Raggi, responsabile affari istituzionale Enel-Area Sud. Presente naturalmente Ignazio Manduca, titolare dell’azienda partner che gestirà il nuovo negozio. I partecipanti, accolti dal personale Enel, hanno potuto ricevere consulenze e consigli, sia sulle nuove offerte sia sugli altri servizi disponibili presso il negozio, tra cui la risoluzione di eventuali dubbi sulla lettura della bolletta. Una mascotte speciale ha poi fatto compagnia agli ospiti più piccoli, con tanti giochi e foto ricordo dell’evento.