Il Comune cerca operatori specializzati da assumere per assistenza agli alunni disabili

Il Comune è alla ricerca di operatori e operatrici specializzati «Profilo A» nell'ambito del servizio di assistenza specialistica ai minori con disabilità gravi che frequentano le scuole dell’infanzia, elementari e medie della città. Gli operatori saranno impiegati esclusivamente per l'anno scolastico in corso 2024/2025. Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono possedere cittadinanza italiana, assenza di condanne penali, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e una laurea breve o magistrale in Psicologia, Scienze pedagogiche o della Formazione continua, dell’Educazione, Pedagogia, Formazione primaria, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedia, Servizio sociale con esperienza in ambito educativo di almeno 250 ore o formazione post-laurea di almeno 6 mesi o il diploma di scuola secondaria di II grado, unitamente al titolo formativo.

All’avviso non possono partecipare i professionisti già inseriti nella graduatoria triennale profilo A (del 27 luglio 2022), e nelle graduatorie degli avvisi straordinari. La graduatoria sarà redatta secondo l'ordine di priorità dei titoli posseduti e delle esperienze professionali dei candidati. Agli operatori sarà data l'opportunità di erogare la propria prestazione professionale anche su tre minori, qualora l'operatore manifesti la propria disponibilità.