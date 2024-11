Il Black Friday di bus e tram, abbonamenti a metà prezzo per i nuovi utenti

È Black Friday anche all'Amat. I nuovi utenti potranno approfittare dei giorni di sconto, a partire da oggi (29 novembre) fino a martedì, previsti nella nuova iniziativa ideata dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, che dà la possibilità di acquistare abbonamenti annuali a metà prezzo. Oltre a gettarsi nello shopping tra capi di abbigliamento, borse e scarpe, molti potranno decidere di aderire al Black Friday di Amat e avere l'abbonamento per bus e tram con il 50 per cento di sconto. L'offerta però è valida solamente per i nuovi clienti e non per coloro che vogliono rinnovare i loro abbonamenti già esistenti.

Sarà possibile usufruire dello sconto acquistando l'abbonamento presso gli Amat point di via Giusti, Stazione Centrale e stazione Notarbartolo, al costo di 150 euro anziché 300 (per tutte le linee). L’abbonamento giovani/studenti e over 65 (valido su quattro linee) al costo di 75 euro anziché 150. L’abbonamento impersonale con titolo di viaggio non nominativo ma al portatore, al costo di 250 anziché 500 euro.