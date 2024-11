Fp Cgil, il Comune di Palermo contro lo sciopero: «Precettati i lavoratori dei servizi educativi e per l’infanzia»

Il Comune di Palermo precetta i dipendenti dei servizi educativi scolastici 0-6, ovvero il personale addetto alle scuole infanzia e agli asili. Con una nota inviata oggi alle 13,30 a tutti i dipendenti dei servizi in questione, con riferimento allo sciopero generale di domani 29 novembre di Cgil e Uil, il Comune obbliga i lavoratori e le lavoratrici ad astenersi dallo sciopero per assicurare i servizi educativi scolastici, individuati come servizi essenziali.

«È stato precettato un contingente di personale di quasi la metà del numero di lavoratori – dice il segretario generale Fp Cgil Palermo, che ha subito risposto con una diffida inviata al Comune in cui si contesta la legittimità del provvedimento -. La normativa non prevede un contingentamento per quanto riguarda i servizi per l'infanzia. Il Comune si rifà a una norma di un contratto collettivo decentrato di moltissimi anni fa, nel frattempo il settore è stato interessato da diverse novità normative. E oltre a questo, non vengono elencati i nominativi di chi dovrebbe andare a lavorare. E soprattutto non viene rispettata la norma che prevede che il preavviso per il contingentamento deve essere di almeno 5 giorni».