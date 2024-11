Francesca Badami è stata eletta nuovo segretario generale della Cisl Palermo-Trapani

In segreteria il riconfermato Massimo Santoro, 56 anni di Marsala e il neo eletto Antonio Dei Bardi, 55 anni di Palermo, già segretario generale aggiunto Fit Cisl Sicilia. Badami all’età di diciannove anni ha iniziayp a lavorare al Caf Cisl di Palermo come assistente fiscale, per il Caf, anni dopo, ricopre il ruolo di responsabile del personale. Nel 2015 è stata nominata responsabile del Dipartimento Donne e Giovani della Cisl Palermo Trapani, e nel 2018 incaricata di svolgere il ruolo di referente per i rapporti con il Territorio della provincia di Palermo. E’ entrata a far parte della segreteria della Cisl a febbraio del 2022.

Fra le priorità della nuova segretaria generale Cisl Palermo Trapani, il lavoro, la sicurezza, i giovani e il disagio sociale crescente che causa la recrudescenza della violenza giovanile, la povertà, le politiche sociali e Pari Opportunità. Badami è fra i segretari generali più giovani nella storia della Cisl Palermo Trapani, e proprio dai giovani parte il suo discorso, dopo l’elezione. Le priorità per i giovani e per il mondo del lavoro dei due territori. «La disoccupazione giovanile nei nostri territori sale, fra i 18 e i 34 anni, sfiora il 30 per cento a Palermo e il 40 per cento a Trapani - ha affermato Badami - ma c'è una platea immensa di ragazze e ragazzi, di neet, che non fanno parte delle statistiche, e che hanno perso le speranze di trovare la propria strada. Per loro bisogna creare nuove opportunità con politiche giovanili adeguate, il rilancio dell’economia che crei, puntando sulla green economy, sulle energie rinnovabili e sulle nuove frontiere della tecnologia, posti di lavoro e possibilità di crescita professionale»