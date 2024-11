Italtekno tra i leader della crescita 2025 per il Sole 24 Ore: quinto posto in Sicilia nel settore delle rinnovabili

Per il secondo anno consecutivo, Italtekno si distingue tra le aziende italiane più dinamiche, ottenendo un posto nella prestigiosa classifica Leader della Crescita 2025 stilata da Il Sole 24 Ore e Statista. L'elenco celebra le 500 aziende italiane con il più alto tasso di crescita del fatturato, e l'azienda palermitana, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha raggiunto il 261° posto a livello nazionale con un tasso di crescita del 44,59% tra il 2020 e il 2023.

A livello regionale, Italtekno ha ottenuto risultati notevoli: seconda nel comune di Palermo, quarta nella provincia e sedicesima in Sicilia, confermandosi un punto di riferimento per l'innovazione energetica e la sostenibilità. In particolare, si colloca al terzo posto nella categoria di mercato della provincia di Palermo e al quinto in Sicilia, consolidando la sua posizione di leader nel settore delle rinnovabili.

Il Ceo Guglielmo Speciale ha guidato l'azienda con una visione imprenditoriale orientata alla crescita e alla valorizzazione del territorio. Speciale, noto per il suo impegno nello sviluppo sostenibile, è anche coinvolto in progetti innovativi come la gestione della Zipline Sicilia e dell'altalena più alta d'Europa a San Mauro Castelverde, nelle Madonie.