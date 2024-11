Forum Palermo celebra il 15° anniversario: al via un concorso per i clienti del centro commerciale

Lunedì 25 novembre Forum Palermo spegne 15 candeline e per ringraziare il pubblico, che in questi tre lustri di vita ha frequentato il centro commerciale rendendolo un posto unico e familiare, prende il via il concorso Racconta il tuo desiderio a Forum. Un’iniziativa che invita i visitatori a condividere sogni e desideri personali o legati alla comunità con l’opportunità di poter vincere gift card del valore di 500, 300, 200 e 150 euro.

Dal 25 novembre al 20 dicembre, i visitatori maggiorenni che effettuano un acquisto di almeno 10 euro (scontrino unico) potranno recarsi all’Infopoint per ritirare una cartolina di partecipazione. La cartolina dovrà essere compilata con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono) e contenere un breve testo dove esprimere il proprio desiderio. Una volta firmata, sarà possibile imbucarla nella colorata cassetta postale posizionata nei pressi dell’Infopoint.

L’estrazione dei vincitori del concorso, dal primo al quindicesimo premio, si svolgerà a metà gennaio negli uffici della direzione del centro commerciale. Le gift card saranno utilizzabili nei negozi aderenti, compreso l’Ipermercato. I desideri dei vincitori saranno pubblicati, in forma anonima, in post sui canali social del centro commerciale.