Nuove rotte Volotea da Palermo, voli diretti per Bilbao e Heraklion

Volotea si prepara a chiudere un anno all’insegna della crescita a Palermo Da gennaio a ottobre 2024, Volotea ha registrato ottime performance presso l’aeroporto Falcone e Borsellino, con oltre 443.000 passeggeri trasportati (+15% rispetto al 2023), su oltre 2.800 voli (+15% vs 2023) e un’offerta in termini di posti di oltre 481.000, segnando sempre un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Volotea si prepara a decollare da Palermo verso alla volta di Bilbao e Heraklion (Creta) dall’anno prossimo. La rotta Palermo-Bilbao sarà operativa dal 12 aprile 2025 con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, offrendo più di 20.500 posti. Il collegamento verso Heraklion sarà, invece, disponibile a partire dall’8 luglio 2025 per l’intera stagione estiva, con una frequenza settimanale, il martedì, e un’offerta di 2.880 posti in vendita.

Ad oggi possiamo dire di aver trasportato complessivamente a Palermo oltre 5.2 milioni di passeggeri e ovviamente non vogliamo fermarci qui - ha commentato Valeria Rebasti, International market director di Volotea - Le due nuove destinazioni internazionali per il prossimo anno ci permetteranno di favorire nuovi flussi turistici tra la Sicilia e il resto di Europa, per un totale di 20 collegamenti operati per il 2025, consolidando ulteriormente la nostra presenza sul territorio e supportando al contempo il turismo e lo sviluppo economico locale».